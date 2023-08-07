Более сотни бойцов и кучу техники потеряли ВСУ при попытке атаки в ДНР
МО: ВС РФ успешно отразили атаку штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Вооружённых сил России успешно отразили атаку штурмовых групп аэромобильной бригады ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Также в ходе выполнения задач СВО удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Богдановка, Весёлое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. В итоге украинская армия лишилась 135 бойцов, двух танков, шести боевых машин, трёх автомобилей, американской артиллерийской системы М777, а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВС России отбили атаку украинских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Помимо этого они нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в нескольких районах Луганской Народной Республики.
Vk / Минобороны России