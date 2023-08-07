Более сотни бойцов и кучу техники потеряли ВСУ при попытке атаки в ДНР

Подразделения Вооружённых сил России успешно отразили атаку штурмовых групп аэромобильной бригады ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Также в ходе выполнения задач СВО удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Богдановка, Весёлое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. В итоге украинская армия лишилась 135 бойцов, двух танков, шести боевых машин, трёх автомобилей, американской артиллерийской системы М777, а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30.