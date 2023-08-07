Более двух сотен военных потеряли ВСУ за сутки на горячем участке фронта

Более 225 военных потеряли украинские войска за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также ВСУ лишились трёх танков, четырёх боевых бронированных машин, гаубицы Д-30 и двух автомобилей.