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7 августа, 11:19

Более двух сотен военных потеряли ВСУ за сутки на горячем участке фронта

МО: Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили более 225 военных

Более 225 военных потеряли украинские войска за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном направлении составили более 225 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также ВСУ лишились трёх танков, четырёх боевых бронированных машин, гаубицы Д-30 и двух автомобилей.

ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление и пытаются наступать. По его словам, в центре внимания находятся село Старомайорское и посёлок Урожайное. Пушилин добавил, что ВСУ каждые сутки предпринимают около шести попыток атаки.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Никита Никонов
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