Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР
Украинские войска перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление и пытаются наступать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Противник пытается атаковать населённые пункты, перебрасывает резервы", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в центре внимания находятся село Старомайорское и посёлок Урожайное. Пушилин добавил, что ВСУ каждые сутки предпринимают около шести попыток атаки.
Напомним, 4 августа было ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для украинских войск колоссальными потерями. Это признали как в Киеве, так и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это кустарники и сорняки. А в Министерстве обороны РФ раскрыли ужасающие потери украинских войск в технике и военных.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров