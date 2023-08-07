Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

Украинские войска перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление и пытаются наступать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Противник пытается атаковать населённые пункты, перебрасывает резервы", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".