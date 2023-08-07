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7 августа, 06:52

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

Украинские войска перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление и пытаются наступать. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Горячими точками по-прежнему можно считать Южно-Донецкое направление. Противник пытается атаковать населённые пункты, перебрасывает резервы", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в центре внимания находятся село Старомайорское и посёлок Урожайное. Пушилин добавил, что ВСУ каждые сутки предпринимают около шести попыток атаки.

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

Напомним, 4 августа было ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для украинских войск колоссальными потерями. Это признали как в Киеве, так и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это кустарники и сорняки. А в Министерстве обороны РФ раскрыли ужасающие потери украинских войск в технике и военных.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Никонов
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