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Опубликовано 19 августа 2023, 11:36

ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 139 районах.

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Вчера Минобороны отчиталось об уничтожении командно-наблюдательного пункта и склада боеприпасов ВСУ в трёх районах. Так, удары были нанесены в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянки.

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ТАСС / Река Александр

Матвей Константинов
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