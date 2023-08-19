ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражён передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", — сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 139 районах.