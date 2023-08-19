ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении
Российские войска за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, в результате чего противник лишился свыше 130 солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — уточнил он.
Также украинские военные потеряли две боевые бронемашины, три автомобиля, пару американских артиллерийских установок М109 Paladin.
Накануне сообщалось, что российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили за сутки два украинских самолёта Су-25. Кроме того, были сбиты 26 дронов ВСУ в Запорожской области.
ТАСС / Река Александр