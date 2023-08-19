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Опубликовано 19 августа 2023, 11:39
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ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, в результате чего противник лишился свыше 130 солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — уточнил он.

Также украинские военные потеряли две боевые бронемашины, три автомобиля, пару американских артиллерийских установок М109 Paladin.

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Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта

Накануне сообщалось, что российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили за сутки два украинских самолёта Су-25. Кроме того, были сбиты 26 дронов ВСУ в Запорожской области.

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ТАСС / Река Александр

Татьяна Миссуми
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