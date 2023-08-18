Также истребительная авиация ВКС РФ нанесла точный удар по ещё одному украинскому Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР. По словам Конашенкова, всего с начала СВО удалось уничтожить у противника 461 самолёт, 246 вертолётов, 5831 дрон, 431 ракетный комплекс, 11 366 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5928 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 307 единиц военной автотехники.