Российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили за сутки два украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолёт Су-25. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

Также истребительная авиация ВКС РФ нанесла точный удар по ещё одному украинскому Су-25 в районе населённого пункта Веролюбовка ДНР. По словам Конашенкова, всего с начала СВО удалось уничтожить у противника 461 самолёт, 246 вертолётов, 5831 дрон, 431 ракетный комплекс, 11 366 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5928 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 307 единиц военной автотехники.