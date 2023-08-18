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Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 11:35
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Российские войска за сутки сбили два Су-25 в ДНР и Запорожской области

Российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили за сутки два украинских самолёта Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолёт Су-25. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

Также истребительная авиация ВКС РФ нанесла точный удар по ещё одному украинскому Су-25 в районе населённого пункта Веролюбовка ДНР. По словам Конашенкова, всего с начала СВО удалось уничтожить у противника 461 самолёт, 246 вертолётов, 5831 дрон, 431 ракетный комплекс, 11 366 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5928 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 307 единиц военной автотехники.

Конашенков: ВСУ лишились 70 бойцов на Краснолиманском и Херсонском направлениях
Конашенков: ВСУ лишились 70 бойцов на Краснолиманском и Херсонском направлениях

Ранее сообщалось, что войска группировки "Центр" ликвидировали командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трёх районах. Для этого они использовали авиацию.

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Татьяна Миссуми
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