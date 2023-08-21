Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

Три штурмовые группы украинской армии ночью пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области, но были разгромлены Российской армией. О провальной попытке наступать сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью противник в составе трёх штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", — написал он.

При этом группа украинских бойцов попала под огонь россиян при попытке замаскировать РСЗО "Град" в лесу. Боевая техника была уничтожена вместе с маскировщиками. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли 133 бойца, 4 артиллерийских орудия и 4 миномёта. Балицкий добавил, что российские солдаты оборону держат и наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой.