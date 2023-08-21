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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 08:58
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Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

Балицкий сообщил о разгроме трёх штурмовых групп ВСУ под Вербовым в Запорожье

Три штурмовые группы украинской армии ночью пытались атаковать село Вербовое в Запорожской области, но были разгромлены Российской армией. О провальной попытке наступать сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью противник в составе трёх штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", — написал он.

При этом группа украинских бойцов попала под огонь россиян при попытке замаскировать РСЗО "Град" в лесу. Боевая техника была уничтожена вместе с маскировщиками. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли 133 бойца, 4 артиллерийских орудия и 4 миномёта. Балицкий добавил, что российские солдаты оборону держат и наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой.

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А ранее российские военные заняли три опорных пункта ВСУ на Авдеевском направлении — в районе населённого пункта Новокалиново в ДНР.

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Getty Images / Pierre Crom

Андрей Бражников
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