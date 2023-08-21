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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 07:23
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Пушилин: ВС РФ заняли три опорных пункта ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные заняли три опорных пункта ВСУ на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин.

"Что касается Авдеевского направления, порядка трёх опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населённого пункта Новокалиново", отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

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А ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Также было поражено десять единиц транспортных средств подвоза. Кроме того, удар привёл к "уничтожению значительного количества живой силы противника".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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