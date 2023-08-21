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21 августа, 02:53

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции Межевая

Военные России ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", также были поражены десять единиц транспортных средств подвоза. Кроме того, удар привёл к "уничтожению значительного количества живой силы противника".

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС России пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ в Запорожье и ДНР. Информацию в ходе брифинга привёл официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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