Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции Межевая

Военные России ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", также были поражены десять единиц транспортных средств подвоза. Кроме того, удар привёл к "уничтожению значительного количества живой силы противника".