Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции Межевая
Военные России ракетным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
По его словам, которые приводит РИА "Новости", также были поражены десять единиц транспортных средств подвоза. Кроме того, удар привёл к "уничтожению значительного количества живой силы противника".
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ в Запорожье и ДНР. Информацию в ходе брифинга привёл официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
t.me / Минобороны России