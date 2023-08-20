Российские силы ликвидировали четыре ДРГ из мехбатовцев и морпехов ВСУ
ВС России пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ в Запорожье и ДНР
ВС России пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное ДНР пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ", — сказал он.
Также Минобороны отчиталось об отражении ВС России шести атак ВСУ на Купянском направлении. На данном участке фронта противник за сутки потерял до 60 человек и гаубицу Д-30.
ТАСС / Река Александр