Российские силы ликвидировали четыре ДРГ из мехбатовцев и морпехов ВСУ

ВС России пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное ДНР пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ", — сказал он.