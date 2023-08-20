Глава Чечни Рамзан Кадыров показал успешное уничтожение иностранной техники и наёмников подразделением БПЛА батальона "Юг-АХМАТ" Минобороны России. По его словам, на Ореховском направлении образовалось большое скопление живой силы и боевой техники НАТО, включая немецкие танки Leopard. Однако это не помеха для бойцов — атаки "укронатовцев отбиваются успешно".

Уничтожение техники НАТО на Ореховском направлении. Видео © T.me / Kadyrov_95

"Наши бойцы справляются со всеми задачами. Мы наблюдаем на предоставленных с фронта съёмках уничтоженную западную технику. Разумеется, во всём этом заслуга и операторов БПЛА, которые без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага. К слову, после точного попадания те же "Леопарды" горят не хуже хвороста", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что на счету у военных десятки единиц уничтоженной вражеской техники, причём только на Ореховском направлении. Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери.

Несмотря на все усилия врага, неизбежные тяготы и лишения, военнослужащие батальона "Юг-АХМАТ" во главе с командиром Мусой Борзиевым будут стоять на боевом посту столько, сколько требует от них воинский долг, переламывая всё, что попадётся в зону видимости "птичек", заявил глава республики.