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10 августа, 10:45

Подсчитаны потери ВСУ на Ореховском направлении, где держит оборону батальон "Восток-Ахмат"

Кадыров: Потери ВСУ на Ореховском направлении составили больше тысячи человек

Больше тысячи человек потеряли Вооружённые силы Украины на Ореховском направлении — одном из самых сложных участков на обширной линии фронта. Такими данными поделился в своём телеграм-канале в четверг глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, противник пытается пройти к населённому пункту Работино, расположенному недалеко от первой линии обороны, и для достижения этой цели украинская армия не жалеет ни живой силы, ни техники. Однако здесь держит оборону батальон "Восток-Ахмат", который "не намерен уступить врагу даже метр ответственного участка", написал Кадыров.

"По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти", — добавил он.

Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Марина Калегина
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