Подсчитаны потери ВСУ на Ореховском направлении, где держит оборону батальон "Восток-Ахмат"

Больше тысячи человек потеряли Вооружённые силы Украины на Ореховском направлении — одном из самых сложных участков на обширной линии фронта. Такими данными поделился в своём телеграм-канале в четверг глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, противник пытается пройти к населённому пункту Работино, расположенному недалеко от первой линии обороны, и для достижения этой цели украинская армия не жалеет ни живой силы, ни техники. Однако здесь держит оборону батальон "Восток-Ахмат", который "не намерен уступить врагу даже метр ответственного участка", написал Кадыров.

"По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти", — добавил он.