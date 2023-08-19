Появилось видео уничтожения БМП Bradley и танков ВСУ отрядом БПЛА в зоне СВО

Спецназ "Ахмат" атакой отряда беспилотников нанёс серьёзный урон ВСУ на Клещеевском и Андреевском направлениях. Украинские военные понесли потери в бронетехнике и личном составе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Отряд БПЛА спецназа "Ахмат" под руководством дорогого брата, боевого генерала, заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова, продолжает демонстрировать отличные результаты работы в Клещеевском и Андреевском направлениях", — написал Кадыров, подчеркнув, что впечатляющего результата удалось добиться благодаря профессиональной и слаженной работе артиллеристов и наводчиков.

Всего было подбито 12 БМП, из которых большую часть составляли сделанные в США Bradley ("Брэдли"), два танка. Помимо этого, уничтожено большое количество солдат противника.