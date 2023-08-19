Появилось видео уничтожения БМП Bradley и танков ВСУ отрядом БПЛА в зоне СВО
Кадыров: Спецназ "Ахмат" подбил 12 БМП и два танка на Клещеевском направлении
Спецназ "Ахмат" атакой отряда беспилотников нанёс серьёзный урон ВСУ на Клещеевском и Андреевском направлениях. Украинские военные понесли потери в бронетехнике и личном составе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО. Видео © t.me / Kadyrov_95
"Отряд БПЛА спецназа "Ахмат" под руководством дорогого брата, боевого генерала, заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова, продолжает демонстрировать отличные результаты работы в Клещеевском и Андреевском направлениях", — написал Кадыров, подчеркнув, что впечатляющего результата удалось добиться благодаря профессиональной и слаженной работе артиллеристов и наводчиков.
Всего было подбито 12 БМП, из которых большую часть составляли сделанные в США Bradley ("Брэдли"), два танка. Помимо этого, уничтожено большое количество солдат противника.
Ранее сегодня стало известно, что российские войска за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Потери Украины составили более 130 солдат.
t.me / Kadyrov_95