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Опубликовано 19 августа 2023, 13:57
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Появилось видео уничтожения БМП Bradley и танков ВСУ отрядом БПЛА в зоне СВО

Кадыров: Спецназ "Ахмат" подбил 12 БМП и два танка на Клещеевском направлении

Спецназ "Ахмат" атакой отряда беспилотников нанёс серьёзный урон ВСУ на Клещеевском и Андреевском направлениях. Украинские военные понесли потери в бронетехнике и личном составе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Отряд БПЛА спецназа "Ахмат" под руководством дорогого брата, боевого генерала, заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинова, продолжает демонстрировать отличные результаты работы в Клещеевском и Андреевском направлениях", написал Кадыров, подчеркнув, что впечатляющего результата удалось добиться благодаря профессиональной и слаженной работе артиллеристов и наводчиков.

Всего было подбито 12 БМП, из которых большую часть составляли сделанные в США Bradley ("Брэдли"), два танка. Помимо этого, уничтожено большое количество солдат противника.

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Ранее сегодня стало известно, что российские войска за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Потери Украины составили более 130 солдат.

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t.me / Kadyrov_95

Юрий Лысенко
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