Раскрыты детали подготовки Киева к сдаче Харьковской области войскам России
СМИ: Украина планирует эвакуировать жителей 68 населённых пунктов под Харьковом
Власти Украины намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов в Харьковской области, опасаясь перехода региона под контроль Российской армии. Это следует из документов, полученных и опубликованных РИА "Новости".
"Объявить на приграничных территориях населённых пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (относящейся к селу Липцы. — Прим. Лайфа) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", — гласит один из приказов.
Аналогичные поручения прописаны в отношении Волчанской и Золочевской громад под Харьковом. При этом глава проукраинской Харьковской администрации Олег Синегубов рассказывал, что из Купянского района с 9 августа уже были эвакуированы 204 местных жителя.
Прогноз Киева разделяет и бывший американский разведчик Скотт Риттер. Ветеран предрёк Украине скорую сдачу Харькова Российской армии. Согласно его оценке, линия обороны ВСУ у Купянска разбита, Киев скоро потеряет контроль над городом, так как российские войска продвигаются по 5–10–15 километров в день.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency