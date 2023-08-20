Раскрыты детали подготовки Киева к сдаче Харьковской области войскам России

Власти Украины намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов в Харьковской области, опасаясь перехода региона под контроль Российской армии. Это следует из документов, полученных и опубликованных РИА "Новости".

"Объявить на приграничных территориях населённых пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (относящейся к селу Липцы. — Прим. Лайфа) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", — гласит один из приказов.

Аналогичные поручения прописаны в отношении Волчанской и Золочевской громад под Харьковом. При этом глава проукраинской Харьковской администрации Олег Синегубов рассказывал, что из Купянского района с 9 августа уже были эвакуированы 204 местных жителя.