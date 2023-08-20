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Регион
Опубликовано 20 августа 2023, 16:40
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Раскрыты детали подготовки Киева к сдаче Харьковской области войскам России

СМИ: Украина планирует эвакуировать жителей 68 населённых пунктов под Харьковом

Власти Украины намерены эвакуировать жителей из 68 населённых пунктов в Харьковской области, опасаясь перехода региона под контроль Российской армии. Это следует из документов, полученных и опубликованных РИА "Новости".

"Объявить на приграничных территориях населённых пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (относящейся к селу Липцы. — Прим. Лайфа) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", гласит один из приказов.

Аналогичные поручения прописаны в отношении Волчанской и Золочевской громад под Харьковом. При этом глава проукраинской Харьковской администрации Олег Синегубов рассказывал, что из Купянского района с 9 августа уже были эвакуированы 204 местных жителя.

Главкома ВСУ предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом
Главкома ВСУ предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом

Прогноз Киева разделяет и бывший американский разведчик Скотт Риттер. Ветеран предрёк Украине скорую сдачу Харькова Российской армии. Согласно его оценке, линия обороны ВСУ у Купянска разбита, Киев скоро потеряет контроль над городом, так как российские войска продвигаются по 5–10–15 километров в день.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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