Минобороны: ВС РФ успешно отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки успешно отразила пять атак украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Райгородок Луганской Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель МО добавил, что в районе села Табаевка Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. При этом потери противника составили до 65 военных, четыре боевые машины пехоты, гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и два автомобиля.