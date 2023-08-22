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Опубликовано 22 августа 2023, 11:27
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Минобороны: ВС РФ успешно отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки успешно отразила пять атак украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Райгородок Луганской Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель МО добавил, что в районе села Табаевка Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. При этом потери противника составили до 65 военных, четыре боевые машины пехоты, гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и два автомобиля.

Будет ли Армия России штурмовать Купянск
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Ранее в Минобороны сообщили, что российский самолёт уничтожил катер с десантом ВСУ у острова Змеиный. Украинские военные передвигались на быстроходном судне Willard Sea Force производства США.

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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