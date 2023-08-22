Будет ли Армия России штурмовать Купянск Под контролем Армии России уже находится около 40 населённых пунктов в Харьковской области, и военные продолжают планомерное продвижение. В чём особенность боев за Купянск и когда он будет взят? 55700 55700 В чём особенность боёв за Купянск. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обстановка в районе Купянска

ВСУ отчаянно цепляются за окраину Купянска — посёлок городского типа Синьковка, крупный железнодорожный узел, который находится в шести километрах от важного города, открывающего дорогу на Харьков. Противнику не помогли ни переброска резервов — десантников 95-й ОДШБР, ни визит командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Этот населённый пункт находится в серой зоне. Однако ВС РФ продолжают планомерное продвижение. Если село освободят в течение недели, то сам Купянск может подвергнуться длительной осаде, прогнозируют военные эксперты. Взятие Синьковки позволит российским военным обойти Петропавловку и продвинуться к северо-восточным окраинам Купянска.

Бои на Купянском направлении. Инфографика © LIFE

На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. По словам военных, за сутки отражено четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР.

Ранее ряд экспертов сообщал, что ВСУ достраивают линию обороны в районе города Шевченково, который находится в 36 километрах от Купянска. На участке стоят мобилизованные части из Одессы и Львова.

Военкоры отмечают, что ежедневно на Купянском направлении противник теряет до десяти опорных пунктов. Выведенный из строя мост через реку Оскол, который связывал левый и правый берега города, существенно осложнил снабжение ВСУ на этом участке фронта. После этого может последовать уход ВСУ со своих позиций.

ВСУ в Купянском районе Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Jose Colon

— Враг укрепляет оборону Купянска с опцией отхода за Оскол и оставлением восточной части города вместе со станцией Купянск-Узловой, — считает военный эксперт Борис Рожин.

По некоторой информации, в районе Кисловки и Котляровки находится 202-й отдельный батальон территориальной обороны и подразделения 88-й ОМБР ВСУ, которые прикрывают Купянск-Узловой, это в пяти километрах от Купянска.

Южный фланг находится в районе села Новосёловское Сватовского района ЛНР. После того как наши бойцы взяли его штурмом, Киев отправил туда резервы, которые также постепенно уничтожаются. В среднем противник теряет по всей линии фронта в сутки больше батальона, напоминает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, и это очень большие потери. ВСУ уже критично не хватает ни людей, ни техники для лобовых атак. И в скором времени у них не останется иного выхода, кроме перехода в оборону.

— В сентябре прошлого года Армия РФ оставила Купянск, — напоминает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. — Возвращение Российской армии в город станет большой потерей для киевского режима. В то же время у России на территории Харьковской области уже под контролем порядка 40 населённых пунктов. Это важный момент с точки зрения плацдарма на этом направлении.

По его словам, мы можем окружить этот город и пойти дальше, чтобы не рисковать жизнями наших солдат. Бои в городе — самый сложный вид боя при наступлении, это очевидно. Однако какие действия предпримет Генштаб РФ, пока сказать сложно, всё зависит от развития ситуации, уверен он.

Военнослужащий РФ расчёта РСЗО "Град" Западного военного округа во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Эвакуация в Харьковской области

Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населённых пунктов в Харьковской области. При этом часть населения не хочет уходить и ждёт прихода российских бойцов. Среди первых признаков ухудшения положения ВСУ в Купянске называют вероятный вывоз областной военно-гражданской администрации — покинул город вместе с семьёй её глава. В украинском сегменте соцсетей также появилась информация о вывозе детей из Купянска, который организовал Киев, на Западную Украину под предлогом "отдыха в детских оздоровительных лагерях".

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Авторы Елена Стафеева