Сентябрьский бумеранг: Будет ли Армия России штурмовать Купянск Под контролем Армии России уже находятся около 40 населённых пунктов в Харьковской области и военные продолжают планомерное продвижение. В чем особенность боев за Купянск и когда он будет взят? 21 августа, 22:40 В чем особенность боев за Купянск. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обстановка в районе Купянска

ВСУ отчаянно цепляются за окраину Купянска – поселок городского типа Синьковку, крупный железно-дорожный узел, который находится в шести километрах от важного города, открывающего дорогу на Харьков. Противнику не помогли не переброска резервов — десантников 95 ОДШБР, ни визит главкома Украины Александра Сырского. Этот населенный пункт находится в серой зоне. Однако ВС РФ продолжают планомерное продвижение. Если село освободят в течение недели, то сам Купянск может подвергнуться длительной осаде, прогнозируют военные эксперты. Взятие Синьковки позволит российским военным обойти Петропавловку и продвинуться к северо-восточным окраинам Купянска.

Бои на Купянском направлении. Инфографика © LIFE

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. По словам военных, за сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Ранее ряд экспертов сообщал, что ВСУ достраивают линию обороны в районе города Шевченково, который находится в 36 км от Купянска. На участке стоят мобилизованные части из Одессы и Львова.

Военкоры отмечают, что ежедневно на Купянском направлении противник теряет до десяти опорных пунктов. Выведенный из строя мост через реку Оскол, который связывал левый и правый берега города, существенно осложнил снабжение ВСУ на этом участке фронта. После этого может последовать уход ВСУ со своих позиций.

ВСУ в Купянском районе Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Jose Colon

— Враг укрепляет оборону Купянска с опцией отхода за Оскол и оставлением восточной части города вместе со станцией Купянск-Узловая, — считает военный эксперт Борис Рожин.

По некоторой информации, в районе Кисловки и Котляровки находится 202-ой отдельный батальон территориальной обороны и подразделений 88-й ОМБр ВСУ, который прикрывает Купянск-Узловой, это также в 5 км от Купянска.

Южный фланг находится в районе села Новоселовского Сватовского района ЛНР. После того, как наши бойцы взяли его штурмом, Киев отправил туда резервы, которые также постепенно уничтожаются. В среднем противник теряет по всей линии фронта в сутки больше батальона, напоминает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин и это очень большие потери. ВСУ уже критично не хватает ни людей, ни техники для лобовых атак. И в скором времени у них не останется иного выхода, кроме перехода в оборону.

— В сентябре прошлого года армия РФ оставила Купянск, — напоминает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. — Возвращение российской армии в город станет большой потерей для киевского режима. В тоже время у России на территории Харьковской области уже под контролем порядка 40 населённых пунктов. Это важный момент с точки зрения плацдарма на этом направлении.

По его словам, мы можем окружить этот город и пойти дальше, чтобы не рисковать жизнями наших солдат. Бои в городе — самый сложный вид боя при наступлении, это очевидно. Однако, какие действия предпримет Генштаб РФ пока сказать сложно, все зависит от развития ситуации, уверен он.

Военнослужащий РФ расчета РСЗО "Град" Западного военного округа во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Эвакуация в Харьковской области

Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области. При этом часть населения не хочет уходить и ждет прихода российских бойцов. Среди первых признаков ухудшения положения ВСУ в Купянске называют вероятный вывоз областной военно-гражданской администрации — покинул город вместе с семьей её глава. В украинском сегменте соцсетей также появилась информация о вывозе детей из Купянска, который организовал Киев, на Западную Украину под предлогом «отдыха в детских оздоровительных лагерях».

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Авторы Елена Стафеева