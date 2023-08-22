Российский самолёт уничтожил катер с десантом ВСУ у острова Змеиный
Минобороны: Самолёт ВКС России уничтожил у острова Змеиный катер с десантом ВСУ
Сегодня около 11:00 мск у острова Змеиный российский военный самолёт уничтожил американский катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Американские быстроходные катера Willard Sea Force в украинском порту. Фото © Wikipedia / Den 1543
"22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Лайф напоминает, что 30 июня 2022 года в Минобороны РФ заявили, что российские военные в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный. В ведомстве пояснили, что это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что Москва не препятствует реализации "зерновой сделки", которая в итоге была разорвана Москвой в июне 2023 года. Позже в Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль".
Минобороны РФ