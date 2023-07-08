Зеленский посетил остров Змеиный

На опубликованных пресс-службой политика кадрах он направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и вооружённых бойцов ВСУ. Перед выходом на сушу Зеленский и Ермак надевают бронежилеты. По словам главы государства, там он почтил память погибших при битве за Змеиный украинских солдат.