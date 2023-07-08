Регион

Уведомления отключены

8 июля, 09:12

Зеленский посетил остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море спустя год после вывода оттуда ВС России.

На опубликованных пресс-службой политика кадрах он направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и вооружённых бойцов ВСУ. Перед выходом на сушу Зеленский и Ермак надевают бронежилеты. По словам главы государства, там он почтил память погибших при битве за Змеиный украинских солдат.

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

Напомним, Змеиный был взят ВС России в первые дни спецоперации. Находившийся там украинский гарнизон сдался российским военнослужащим и был доставлен в Севастополь. Это позже вынуждены были признать и в Киеве. На протяжении нескольких последовавших месяцев ВСУ пытались безуспешно отбить остров, пока 30 июня 2022 года не стало известно, что ВС РФ выходят с него в качестве "шага доброй воли".

Обложка ©

ТАСС / АР / Francisco Seco

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров