Зеленский посетил остров Змеиный
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море спустя год после вывода оттуда ВС России.
На опубликованных пресс-службой политика кадрах он направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и вооружённых бойцов ВСУ. Перед выходом на сушу Зеленский и Ермак надевают бронежилеты. По словам главы государства, там он почтил память погибших при битве за Змеиный украинских солдат.
Напомним, Змеиный был взят ВС России в первые дни спецоперации. Находившийся там украинский гарнизон сдался российским военнослужащим и был доставлен в Севастополь. Это позже вынуждены были признать и в Киеве. На протяжении нескольких последовавших месяцев ВСУ пытались безуспешно отбить остров, пока 30 июня 2022 года не стало известно, что ВС РФ выходят с него в качестве "шага доброй воли".
ТАСС / АР / Francisco Seco