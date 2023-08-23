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23 августа, 11:20

ВСУ потеряли 180 солдат в трёх безуспешных атаках на Донецком направлении

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении в районах Невельского, Майорска и Курдюмовки, в итоге противник потерял до 180 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", отметил он.

Суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 240 бойцов

Суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 240 бойцов

А накануне, 22 августа, Вооружённые силы России отразили тоже три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении — у Новомихайловки и Авдеевки. В результате противник потерял до 235 военнослужащих.

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Getty Images / Ercin Erturk

Александра Вишнякова
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