ВСУ потеряли 180 солдат в трёх безуспешных атаках на Донецком направлении

Российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении в районах Невельского, Майорска и Курдюмовки, в итоге противник потерял до 180 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — отметил он.