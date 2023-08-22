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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 11:30
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Суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 240 бойцов

Вооружённые силы России ударили по четырём скоплениям живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 240 военных за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании", — сказал он.

Удары пришлись по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное в ДНР.

Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении
Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

А ранее сообщалось, что ВС России уничтожили ещё до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Противник потерял и две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

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Getty Images / Ercin Erturk

Александра Вишнякова
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