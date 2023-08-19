ВС РФ уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он.

Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

А на Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР. Кроме того, в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.