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Опубликовано 19 августа 2023, 11:38

ВС РФ уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", сказал он.

Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

А на Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР. Кроме того, в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном
В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

Вчера Минобороны отчитывалось об уничтожении до 220 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20 и две САУ "Гвоздика".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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