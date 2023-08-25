Флот нанёс удар по портовой инфраструктуре Украины, которую использовали ВСУ

Российский Военно-морской флот ночью 25 августа нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооружённых сил", — заявил Конашенков.

А накануне ночью, 24 августа, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, но что это за объект, не уточняется.