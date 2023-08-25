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Опубликовано 25 августа 2023, 11:23
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Флот нанёс удар по портовой инфраструктуре Украины, которую использовали ВСУ

ВМФ РФ нанёс удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ

Российский Военно-морской флот ночью 25 августа нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооружённых сил", заявил Конашенков.

Цель была поражена, уточнил он.

ВС РФ нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений ВСУ
ВС РФ нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений ВСУ

А накануне ночью, 24 августа, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, но что это за объект, не уточняется.

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ТАСС / Министерство обороны РФ

Александра Вишнякова
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