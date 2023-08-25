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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 03:46
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Балицкий заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожье

Балицкий: ВСУ несут сумасшедшие потери в живой силе и технике в Запорожье

Украинские военные пытаются наступать на Запорожском направлении с применением иностранной техники, но терпят крах: российские военные её "сжигают". В результате противник несёт "сумасшедшие" потери, рассказал РИА "Новости" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой", — рассказал Балицкий.

Он подчеркнул, что в Работине противник в основном атакует на заграничных "Леопардах" и "Брэдли". При этом тактику он почти не меняет. Потери ВСУ, пояснил Балицкий, связаны с тем, что там никого "за людей" не считают.

"Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто", — подчеркнул он.

В США дали понять, что ВСУ лучше не ждать новой техники для наступления
В США дали понять, что ВСУ лучше не ждать новой техники для наступления

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ идёт "очень сложно". Ещё он заявил, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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