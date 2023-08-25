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25 августа, 03:46

"Противник валит толпами": Балицкий заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожье

Балицкий: ВСУ несут сумасшедшие потери в живой силе и технике в Запорожье

Украинские военные пытаются наступать на Запорожском направлении с применением иностранной техники, но терпят крах: российские военные её "сжигают". В результате противник несёт "сумасшедшие" потери, рассказал РИА "Новости" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой", — рассказал Балицкий.

Он подчеркнул, что в Работине противник в основном атакует на заграничных "Леопардах" и "Брэдли". При этом тактику он почти не меняет. Потери ВСУ, пояснил Балицкий, связаны с тем, что там никого "за людей" не считают.

"Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто", — подчеркнул он.

В США дали понять, что ВСУ лучше не ждать новой техники для наступления

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ идёт "очень сложно". Ещё он заявил, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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