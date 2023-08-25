Украинские военные пытаются наступать на Запорожском направлении с применением иностранной техники, но терпят крах: российские военные её "сжигают". В результате противник несёт "сумасшедшие" потери, рассказал РИА "Новости" врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой", — рассказал Балицкий.

Он подчеркнул, что в Работине противник в основном атакует на заграничных "Леопардах" и "Брэдли". При этом тактику он почти не меняет. Потери ВСУ, пояснил Балицкий, связаны с тем, что там никого "за людей" не считают.

"Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто", — подчеркнул он.