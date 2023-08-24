В США дали понять, что ВСУ лучше не ждать новой техники для наступления

Американские власти считают, что Киеву поставили достаточно военной техники для контрнаступления. Таких объёмов помощи украинцам уже вряд ли стоит ждать в следующем году, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на экс-чиновника администрации президента США.

"Американские советы основаны на подсчётах, что объём военной техники, который США переправили на Украину — за прошедшие годы было обещано вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов, — достаточен для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году", — говорится в материале.

По словам экс-чиновника, Штаты "нарастили уже гору стали" для контрнаступления украинских войск и повторять такое американская сторона больше не намерена.