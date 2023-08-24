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24 августа, 14:07

В США дали понять, что ВСУ лучше не ждать новой техники для наступления

WSJ: Поставленной ВСУ американской техники достаточно для контрнаступления

Американские власти считают, что Киеву поставили достаточно военной техники для контрнаступления. Таких объёмов помощи украинцам уже вряд ли стоит ждать в следующем году, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на экс-чиновника администрации президента США.

"Американские советы основаны на подсчётах, что объём военной техники, который США переправили на Украину — за прошедшие годы было обещано вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов, — достаточен для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году", — говорится в материале.

По словам экс-чиновника, Штаты "нарастили уже гору стали" для контрнаступления украинских войск и повторять такое американская сторона больше не намерена.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ идёт "очень сложно". При этом он утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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