Украина попала в безвыходную ситуацию, сейчас положение ВСУ похоже на то, в котором был вермахт в 1944 году. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Тогда немецкая армия потеряла воздушное прикрытие. Несмотря на то что у них было хорошее вооружение, новейшие танки, они не могли сражаться эффективно. Когда они выходили из укрытия, сразу же подвергались атакам и уничтожению. То же самое сейчас и на Украине", — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт добавил, что даже в этот серьёзный для ФРГ момент страна не пошла на перемирие и в итоге за это сильно поплатилась. По мнению Макгрегора, такой же вариант развития событий снова может повториться, но уже в Незалежной.

"Всё кончено!" — заключил полковник.