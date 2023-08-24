"Всё кончено!": Американский военный заявил о попадании Украины в хитрую ловушку
Полковник США Макгрегор заявил, что Украина попала в безвыходную ситуацию
Украина попала в безвыходную ситуацию, сейчас положение ВСУ похоже на то, в котором был вермахт в 1944 году. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Тогда немецкая армия потеряла воздушное прикрытие. Несмотря на то что у них было хорошее вооружение, новейшие танки, они не могли сражаться эффективно. Когда они выходили из укрытия, сразу же подвергались атакам и уничтожению. То же самое сейчас и на Украине", — отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт добавил, что даже в этот серьёзный для ФРГ момент страна не пошла на перемирие и в итоге за это сильно поплатилась. По мнению Макгрегора, такой же вариант развития событий снова может повториться, но уже в Незалежной.
"Всё кончено!" — заключил полковник.
Ранее сам же президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ идёт "очень сложно". При этом он утверждает, что армия якобы понемногу продвигается вперёд.
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