Российский полковник предрёк ВСУ проблемы с западной техникой с наступлением осени

Украина с наступлением осени столкнётся с рядом проблем при использовании западной военной техники. Это связано с тем, что многие из её образцов не готовы к работе при плохой погоде, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Конечно, осенью, когда наступит распутица, Украине будет очень проблематично наступать, тем более что техника, которая была поставлена Украине... не будет способна выполнять функции, которые ей предназначены, при низких температурах и плохих погодных условиях", — пояснил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, грязь, слякоть и бездорожье будут мешать обеим сторонам конфликта. При этом он отметил, что российская военная техника полностью готова к ведению боевых действий и в таких условиях. Для выполнения задач при низких температурах у ВС РФ есть специальное топливо и специальная смазка.

"У ВСУ этого нет: например, прошлой зимой у них перестали стрелять американские танки из-за того, что смазка была рассчитана на работу при температуре не ниже +5 °С", — добавил Матвийчук.