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20 августа, 01:18

В США назвали стопроцентным мусором поставляемую Украине технику

Экс-разведчик США Риттер считает поставляемую ВСУ технику стопроцентным мусором

США передают Украине военную технику, которая хуже старой советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Мусор. Стопроцентный мусор", — прокомментировал Риттер, добавив, что старые танки без средств для их модернизации лишь вредят украинским военным.

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А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское оружие на сегодняшний день — самое неуязвимое, а многие образцы советской техники до сих пор в разы превосходят западные по боевым качествам. Он подчеркнул, что ведомство располагает информацией объективного контроля уничтожения западного оружия, а также выразил готовность поделиться с партнёрами оценкой слабых сторон иностранной техники.

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Telegram / Генеральный штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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