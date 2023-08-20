В США назвали стопроцентным мусором поставляемую Украине технику

"Мусор. Стопроцентный мусор", — прокомментировал Риттер, добавив, что старые танки без средств для их модернизации лишь вредят украинским военным.

В США назвали причину, по которой Киев никогда не получит новейшее оружие

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское оружие на сегодняшний день — самое неуязвимое, а многие образцы советской техники до сих пор в разы превосходят западные по боевым качествам. Он подчеркнул, что ведомство располагает информацией объективного контроля уничтожения западного оружия, а также выразил готовность поделиться с партнёрами оценкой слабых сторон иностранной техники.