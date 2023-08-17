В США назвали причину, по которой Киев никогда не получит новейшее оружие

Соединённые Штаты боятся посылать Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадёт в распоряжение России и Китая. Об этом заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон поставит Киеву танки Abrams, но речь идёт о старых моделях M1A1, которые появились в 1984 году ещё до войны в Персидском заливе. Специалист отметил, что броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы потенциальный враг понимал, как она устроена.

Хо подчеркнул, что похожая ситуация была с ракетами системы HIMARS, которую российские войска научились глушить. Поэтому Соединённые Штаты не хотят передавать украинцам баллистические ракеты ATACMS.

"Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии", — заявил Мэтью Хо.