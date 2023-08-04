США пока не решились отправить Киеву дальнобойные ракеты
Белый дом не владеет новыми данными о возможных поставках Киеву ракет ATACMS
Администрация США пока не владеет информацией о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Никаких обновлений по ATACMS нет", — сказал Кирби в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в последний пакет военной помощи для Киева США включили четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Также Киев получит 150 бензовозов, 115 транспортных средств для буксировки оборудования, тактические защищённые системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.