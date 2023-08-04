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3 августа, 23:22

США пока не решились отправить Киеву дальнобойные ракеты

Белый дом не владеет новыми данными о возможных поставках Киеву ракет ATACMS

Администрация США пока не владеет информацией о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Никаких обновлений по ATACMS нет", сказал Кирби в беседе с РИА "Новости".

В США поставили точку в вопросе по поставкам Киеву дальнобойных ракет

В США поставили точку в вопросе по поставкам Киеву дальнобойных ракет

Ранее Лайф писал, что в последний пакет военной помощи для Киева США включили четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Также Киев получит 150 бензовозов, 115 транспортных средств для буксировки оборудования, тактические защищённые системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

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Юлия Коновалова
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