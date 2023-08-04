США пока не решились отправить Киеву дальнобойные ракеты

Администрация США пока не владеет информацией о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Никаких обновлений по ATACMS нет", — сказал Кирби в беседе с РИА "Новости".