В США поставили точку в вопросе по поставкам Киеву дальнобойных ракет

Соединённые Штаты не будут передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. В Вашингтоне не изменили точку зрения на этот счёт, пишет Washington Post.

"Администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева", — говорится в статье.

По словам источников издания (а именно высокопоставленных чиновников и сотрудников Пентагона), в последние месяцы на этот счёт не велось внутренних обсуждений. Сейчас американские чиновники больше обеспокоены ограниченностью числа ракет этого типа на своих складах. По данным WP, с начала производства их сделали около четырёх тысяч и 900 были проданы союзникам.