В США поставили точку в вопросе по поставкам Киеву дальнобойных ракет
Washington Post: США пока не будут отправлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS
Соединённые Штаты не будут передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. В Вашингтоне не изменили точку зрения на этот счёт, пишет Washington Post.
"Администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева", — говорится в статье.
По словам источников издания (а именно высокопоставленных чиновников и сотрудников Пентагона), в последние месяцы на этот счёт не велось внутренних обсуждений. Сейчас американские чиновники больше обеспокоены ограниченностью числа ракет этого типа на своих складах. По данным WP, с начала производства их сделали около четырёх тысяч и 900 были проданы союзникам.
В последнем пакете военной помощи для Киева США включили четыре ЗРК NASAMS, ракеты TOW, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, авиационные боеприпасы и снаряды для артиллерии. Вместе с тем Украина получит 150 бензовозов, 115 транспортных средств для буксировки оборудования, тактические защищённые системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.
ТАСС / ZUMA Press Wire