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7 августа, 19:15

США решили одобрить поставку Киеву танков Abrams

CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams, их должны доставить к осени. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Они готовы", — заявил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

Технику доставят в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами. Какое количество танков войдёт в первую поставку, Буш не уточнил.

Ранее Лайф рассказывал, почему США поставят Киеву танки М1 Abrams без урановой брони. Как писала газета Politico, в первой партии приедет не более восьми единиц техники.

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Артур Лапсаков
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