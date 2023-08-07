США решили одобрить поставку Киеву танков Abrams
CNN: США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams
Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams, их должны доставить к осени. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Они готовы", — заявил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
Технику доставят в Европу, а затем на Украину вместе с боеприпасами, запчастями, топливным оборудованием и ремонтными средствами. Какое количество танков войдёт в первую поставку, Буш не уточнил.
Ранее Лайф рассказывал, почему США поставят Киеву танки М1 Abrams без урановой брони. Как писала газета Politico, в первой партии приедет не более восьми единиц техники.