Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

Не более восьми танков Abrams войдут в первую партию, которую США передадут Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя отрасли и помощника одного из конгрессменов.

"Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — пишет газета.

Всего же Вашингтон планирует отправить Киеву 31 танк. Уточняется, что речь идёт о старой модели M1A1.