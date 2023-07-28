Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре
Politico: США в первой партии передадут Киеву от шести до восьми танков Abrams
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Не более восьми танков Abrams войдут в первую партию, которую США передадут Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя отрасли и помощника одного из конгрессменов.
"Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — пишет газета.
Всего же Вашингтон планирует отправить Киеву 31 танк. Уточняется, что речь идёт о старой модели M1A1.
Напомним, ранее стало известно, что поставки должны начаться в сентябре. В августе несколько танков будут направлены в Германию на модернизацию, а после обновления прибудут на Украину.