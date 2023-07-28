Регион

Уведомления отключены

28 июля, 07:34

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

Politico: США в первой партии передадут Киеву от шести до восьми танков Abrams

<p>Обложка © Getty Images / Stocktrek Images</p>

Обложка © Getty Images / Stocktrek Images

Не более восьми танков Abrams войдут в первую партию, которую США передадут Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя отрасли и помощника одного из конгрессменов.

"Первая партия будет включать от шести до восьми танков", — пишет газета.

Всего же Вашингтон планирует отправить Киеву 31 танк. Уточняется, что речь идёт о старой модели M1A1.

НАТО уличили сразу в двух подножках ВСУ из-за "навороченных" Leopard, Bradley и Abrams

НАТО уличили сразу в двух подножках ВСУ из-за "навороченных" Leopard, Bradley и Abrams

Напомним, ранее стало известно, что поставки должны начаться в сентябре. В августе несколько танков будут направлены в Германию на модернизацию, а после обновления прибудут на Украину.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров