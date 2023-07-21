НАТО уличили сразу в двух подножках ВСУ из-за "навороченных" Leopard, Bradley и Abrams

С начала спецоперации НАТО успело дважды подставить Украину. Казалось бы, альянс поставляет ей тонны оружия, но по факту сливает Киеву свою залежалую технику. В беседе с "Царьградом" политолог Алексей Живов объяснил, как поставки хвалёных западных Leopard, Bradley и Abrams обернулись для ВСУ головной болью.

Ещё одной подножкой НАТО стал именно большой поток западного вооружения. Несмотря на то что бронетехника подогнана под натовские стандарты, поступает она от разных стран. Отсюда разнобой в моторах, запчастях и комплектующих.

"Все эти западные машины, с одной стороны, прекрасны своей точностью и современной механикой. Но, с другой стороны, они очень быстро расстреливают стволы, выходят из строя двигатели. Особенно с учётом местного бездорожья. Ремонт затруднён из-за того, что на месте ремонтный батальон не может отремонтировать технику. Её приходится вывозить в Польшу, Германию, Румынию и чинить там", — отметил Живов.

Сейчас у ВСУ скопилось столько неисправной техники, что Западу проще и дешевле развернуть ремонтные заводы непосредственно на Украине. Для России это весьма хороший знак, считает военный эксперт.