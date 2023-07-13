Командир отделения штурмовой группы отряда "Керчь" с позывным Леший рассказал, как удалось затрофеить американскую БМП Bradley в зоне СВО. Он раскритиковал данную технику, отметив, что отечественная гораздо лучше показывает себя в бою.

В эфире радио "Комсомольская правда" боец рассказал, что в ходе сражения одна БМП Bradley сгорела дотла, ещё одна получила небольшое повреждение. На её фоне российские военные и записали видео. Леший не особо оценил западную технику.

"Я служил до этого на БМП-3. Она сгорела, а мы целы. БМП-3 — это лучшая вообще машина в своём классе в мире. Bradley по сравнению с ней — навороченная фигня просто", — приводит его слова kp.ru.

Боец также рассказал, что противник уже активно применяет кассетные боеприпасы. По его словам, Киев бросает в бой плохо обученных и немотивированных солдат.