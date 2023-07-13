ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 12:26
7772

Захвативший Bradley боец ВС РФ заявил, что российская БМП-3 намного лучше

Захвативший БМП Bradley боец заявил, что российская техника намного лучше

Командир отделения штурмовой группы отряда "Керчь" с позывным Леший рассказал, как удалось затрофеить американскую БМП Bradley в зоне СВО. Он раскритиковал данную технику, отметив, что отечественная гораздо лучше показывает себя в бою.

В эфире радио "Комсомольская правда" боец рассказал, что в ходе сражения одна БМП Bradley сгорела дотла, ещё одна получила небольшое повреждение. На её фоне российские военные и записали видео. Леший не особо оценил западную технику.

"Я служил до этого на БМП-3. Она сгорела, а мы целы. БМП-3 — это лучшая вообще машина в своём классе в мире. Bradley по сравнению с ней — навороченная фигня просто", — приводит его слова kp.ru.

Боец также рассказал, что противник уже активно применяет кассетные боеприпасы. По его словам, Киев бросает в бой плохо обученных и немотивированных солдат.

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"
Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Ранее Лайф писал, что российские военные из отряда "Керчь" затрофеили американскую БМП Bradley в зоне СВО. В Сети появились кадры, на которых военнослужащие стоят на фоне западной техники. Они также передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

BannerImage

t.me / voenacher

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar