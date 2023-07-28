США определились с началом поставок танков Abrams на Украину

Киев может получить от Вашингтона танки Abrams в сентябре. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на знакомые с американскими планами источники.

В августе несколько танков такого типа будут направлены в Германию на модернизацию, а после обновления первая партия прибудет на Украину уже в первом месяце осени.

Перед использованием американских танков Abrams на поле боя украинским военным нужно будет пройти примерно десятинедельный курс обучения. Подготовка будет проходить на немецкой военной базе Графенвер. Обучение должно завершиться в августе.