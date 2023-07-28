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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 23:33
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США определились с началом поставок танков Abrams на Украину

Politico: США планируют направить танки Abrams на Украину в сентябре

Киев может получить от Вашингтона танки Abrams в сентябре. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на знакомые с американскими планами источники.

В августе несколько танков такого типа будут направлены в Германию на модернизацию, а после обновления первая партия прибудет на Украину уже в первом месяце осени.

СМИ раскрыли, когда США хотят научить украинских военных управлять танками Abrams
СМИ раскрыли, когда США хотят научить украинских военных управлять танками Abrams

Перед использованием американских танков Abrams на поле боя украинским военным нужно будет пройти примерно десятинедельный курс обучения. Подготовка будет проходить на немецкой военной базе Графенвер. Обучение должно завершиться в августе.

Ранее в России высмеяли американские танки Abrams. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал их "детской педальной машинкой" и показал российский ответ — усовершенствованный советский танк Т-72. Российский танк не только имеет грозный внешний вид, но и превосходит иностранную военную технику по боевой силе, управлению и защите.

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Юлия Коновалова
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