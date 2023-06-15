СМИ раскрыли, когда США хотят научить украинских военных управлять танками Abrams

Власти США намерены к концу лета обучить около 200 украинских военнослужащих использованию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

На данный момент Пентагон руководит обучением около 1,7 тысячи украинских солдат, они находятся на третьей неделе обучения из двенадцати. Кроме того, примерно 200 военных ВСУ проходят подготовку в ФРГ на специальных тренировочных танках, пока идёт ремонт 31 обещанной Киеву машины Abrams.

В Вашингтоне внимательно следят за контрнаступлением ВСУ, в котором участвуют обученные Пентагоном военнослужащие. На основании этих наблюдений Штаты будут корректировать программу будущего обучения.