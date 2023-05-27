В США раскрыли, какие проблемы ждут ВСУ после поставки новых танков

Западные танки не смогут решить все проблемы украинской армии. Более того, когда ВСУ получат новое вооружение, то столкнутся с новыми сложностями. Об этом пишет журнал Newsweek.

Эксперты считают, что у украинских солдат и командиров возникнут проблемы с обучением, логистикой и координацией этого вида техники с другими подразделениями ВСУ. Более того, бойцам придётся интегрировать новые сложные системы, подстраиваться под погодные условия, исходя из характеристик, в том числе веса танков.

Как отмечает издание, например, американские танки Abrams, поставка которых запланирована на осень 2023 года, представляют собой довольно сложную технику, на которой к тому же довольно трудно обучаться. Более того, танкам требуется огромное количество топлива и линии снабжения, которыми Киев не располагает. Авторы статьи не уверены, что вооружение как-то повлияет на исход на поле боя из-за малого количества поставленных машин.

"Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием", — отметили эксперты.