Шведский импорт: чем опасны новые БМП НАТО на Украине Оглавление Шведские БМП для Украины Сколько у ВСУ бронетехники БМП Stridsfordon 90: Характеристики, броня, пушка Протяжённость фронта на Украине Швеция выделила Киеву партию современных бронемашин собственного производства. Поможет ли эта техника в анонсированном контрнаступлении ВСУ? 87635 87635 БМП CV90. Обложка © FMV / Felix Sundback

Зарубежная техника не первый раз поставляется на Украину. Однако в случае с БМП CV90 ситуация не такая, как обычно. Эти машины не в пример немецким "Мардерам" оснащены современной электроникой и могут представлять реальную угрозу на поле боя.

Шведские БМП для Украины

24 мая через словацкий город Спишска-Нова-Вес прошёл эшелон со шведскими БМП Stridsfordon 90 (Strf 90 / CV90) и БРЭМ Bgbv 90, который двигался в сторону границы с Украиной. Днём ранее эшелон был замечен в районе ж/д станции Фюрт в немецкой Баварии.

БМП Stridsfordon 90. Фото © Flickr / Ragnhild&Neil Crawford

Впервые о поставках шведских БМП Stridsfordon 90 (Strf 90) заговорили в январе, но дискуссия о БМП Marder/Bradley и танках Leopard 2/Abrams M1 оттянула всё внимание на себя.

Изначально правительство Швеции, сформировавшее пакет военной помощи на 419 млн долларов, планировало передать Киеву 50 таких машин, а также некоторое количество ремонтных машин (БРЭМ) и ПТРК MBT LAW/NLAW. До недавнего момента партнёры держали в тайне детали сделки, в том числе сроки поставок и наименования модификаций Strf 90, положенных Киеву. Сейчас всё понемногу проясняется.

Сколько у ВСУ бронетехники

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2022-м на балансе ВСУ числилось 547 разведывательных бронемашин, 1,2 тысячи БМП, 692 БТР, БМД и многочисленные автомобили противоминной защиты MRAP.

По данным центра логистики ВСУ, за первые четыре месяца СВО украинская армия потеряла практически все БМП. Зарубежные страны пытались в течение прошлого года посильно компенсировать потери украинцев по БМП, замещая их машинами предыдущих поколений, давно списанных с боевой службы. В итоге за 2022 год ВСУ получили 432 БМП (в основном БМП-1 и М113), но к концу года, после летних боёв, снова столкнулись с дефицитом машин этого класса.

В январе 2023 года Запад анонсировал поставки основных боевых танков ФРГ и США, а также — БМП Marder и Bradley, БТР Stryker, бронемашин AMX-10 RC и другой техники.

БТР Stryker. Фото © Getty Images / Armin Weigel / picture alliance

Согласно источникам, в том числе якобы случайно "слитым" в свободный доступ весной этого года, западной техники прислали недостаточно и основную часть парка тяжёлых машин ВСУ по-прежнему составляет советская техника типа БМП-1.

Теперь этот список разнообразят шведские БМП Stridsfordon 90 (CV90). Примечательно, что 25 мая правительство Чехии подписало контракт на покупку нескольких сотен шведских БМП Stridsfordon 90 примерно на 2,7 млрд долларов США. Если верить заголовкам чешских газет, Stridsfordon 90 — чуть ли не лучшие БМП в мире. Так ли это на самом деле?

БМП Stridsfordon 90: Характеристики, броня, пушка

Stridsfordon 90 (или Strf 90) — шведская боевая машина пехоты. Более известна под аббревиатурой CV90 — Combat Vehicle 90 ("Боевая машина 90-х").

Разрабатывалась с 1984 года компанией Hägglunds (позднее влилась в концерн BAE Systems) и шведским металлургическим гигантом Bofors. Первый заказ на 200 серийных машин выдан в 1991 году. На вооружении с 1993 года. На сегодняшний день у неё 8 операторов, включая Украину.

Stridsfordon 90, как и британская MCV-80 Warrior, советская БМП-3, итальянская VCC-80 и модернизированный Marder 1A2, относится ко второму поколению БМП (возникло в одно время с третьим поколением танков — М1А2 Abrams, Leopard 2, AMX-56 Leclerc).

Как представитель своего поколения, Strf 90 отвечает определённым требованиям: усиленная броня, манёвренность, системы стабилизации, наличие тепловизоров и системы управления огнём (СУО) с лазерными дальномерами.

Экипаж Stridsfordon 90: три человека, плюс возможность перевозки до 8 десантников (в поздних модификациях число мест сокращено до 6).

У Stridsfordon 90 новая схема бронирования. Сварные стальные корпус и башня имеют значительный наклон лобовых листов, что делает машину особенно защищённой в лобовой проекции. Дополнительно Strf 90 может оснащаться съёмными элементами для защиты от огня 20–30-мм пушек. Ходовая часть прикрыта съёмными экранами.

Силовая установка представлена двигателем DS14 SAAB-Scania с турбонаддувом, мощностью в 550 л.с. Базовая Strf 90 при боевой массе 23 тонны на шоссе развивает скорость в 70 км/ч. При дополнительной броне и других модулях скорость и подвижность падают (в полной мере справедливо для модернизированной версии Strf 9040 C и последующих модификаций). Гусеница — металлическая, с резинометаллическим шарниром (РМШ) и резиновыми подушками, что обеспечивает повышенную проходимость.

Известно, что ВСУ получили улучшенную Stridsfordon 9040C с усиленной композитной бронезащитой, защищающей экипаж от 30-мм снарядов. Машина оснащена 40-мм автоматическими пушками Bofors (L70B (40/70В). Боекомплект представлен БОПС APFSDS-T Mk1 c 300-граммовым вольфрамовым сердечником высокого удлинения. Бронепробиваемость: до 140 мм на расстоянии в 1 км, до 100 мм — на 1,5 км.

БМП CV90. Фото © FMV / Mats Nystrom

Версия Stridsfordon 9040С оснащена прицельным комплексом UTAAS (универсальный прицел). Спаренный пулемёт Ksp m/39 калибра 7,62-мм — стандартный для БМП своего класса.

Наконец, главная отличительная особенность БМП Stridsfordon 90 в том, что она создана специально для северного субарктического климата и хорошо чувствует себя в заснеженной и заболоченной местности. Но всё это не значит, что ВСУ наконец получили супероружие, которое принесёт им победу.

Протяжённость фронта на Украине

Согласно учебникам тактики, такие БМП обычно применяются на основных направлениях, на острие главного удара.

— БМП предназначена для доставки личного состава к местам боевых действий и для огневого прикрытия. В Strf 90 большое внимание уделено противоминной защите и борьбе с воздушным противником, атакующим боевые порядки на сверхмалых высотах, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Вполне вероятно, что эта БМП поступит в соединения десантно-штурмовых групп Украины. Наличие противоминной защиты указывает на то, что их собираются использовать для прорыва оборонительных рубежей при контрнаступлении.

Но максимальное число БМП Strf 9040C, предназначенных для ВСУ, — 50 единиц. И это число уже располовинено на две партии. В итоге эти БМП просто размажет по фронту протяжённостью свыше 1 тыс. км. Для тог чтобы быть на острие главного удара, нужно в несколько раз больше машин, особенно с учётом того, что протяжённость фронта на Украине не менее 1 тыс. км.

Что касается пушки Bofors (L70B (40/70В), которую в западных пресс-релизах называют "грозой российских БТР и БМП", она теряет свои преимущества при ответном применении систем с большей дальностью огня.

В условиях боя высокой интенсивности БМП Strf 9040C долго не проживёт, поскольку спектр средств для её нейтрализации, имеющийся в арсенале ВС РФ, широк: танковые снаряды, ракеты ПТРК, барражирующие боеприпасы, полевая артиллерия.

Не стоит забывать, что машина рассчитана для другого театра военных действий (ТВД), и к тому же модернизированная версия Strf 9040C с 2003 года использовалась преимущественно для участия в коалиционных силах быстрого реагирования ЕС.

БМП Strf 90. Фото © Shutterstock

По словам Леонкова, противник, ориентируясь на её оперативность, может использовать БМП Strf 90 в ротно-тактических группах, для диверсий.

— Одна из таких недавно атаковала Белгородскую область, но была уничтожена практически вся. То есть при боестолкновении с более серьёзными подразделениями, у которых есть более тяжёлое вооружение, такие БМП обычно уничтожают, — отметил эксперт.

Из всего этого можно сделать вывод, что определённые хлопоты ВС РФ машина доставит, но кардинально ход боевых действий не изменит. К тому же БМП Strf 90 использует специфический боеприпас, который пока на Украину не поставляли. Смогут ли партнёры обеспечить ВСУ нужным запасом снарядов, которые производятся только в Швеции, — большой вопрос.

Также, по словам экспертов, шведская машина сильно завязана на электронике и выход её из строя быстро приведёт к потере боеспособности машины. Пока вопрос с оперативным ремонтом бронетехники у ВСУ не решён, и, видимо, поэтому вместе с БМП Strf 90 туда привезли несколько ремонтно-эвакуационных машин.

С учётом темпов утилизации украинской бронетехники и машин, Strf 90 ждёт участь её предшественников. К тому же Швеция лишится части своего военного потенциала, что может заставить её задуматься о целесообразности поставок техники армии, которая "талантливо прожигает западное вооружение".

Авторы Евгений Жуков