Российское оружие на сегодняшний день — самое неуязвимое, а многие образцы советской техники до сих пор в разы превосходят западные по боевым качествам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", — сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ведомство располагает информацией объективного контроля уничтожения западного оружия, а также выразил готовность поделиться с партнёрами оценкой слабых сторон иностранной техники.

Вместе с тем генерал армии добавил, что с боевой подготовкой войск и планированием операций ВСУ ситуация обстоит аналогичным образом. Согласно заявлениям некоторых высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тысяч украинских военнослужащих, указал Шойгу.

"Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после детально рассказали о методиках натовской подготовки", — уточнил министр, добавив, что большинство пленных отзывались негативно о практиках военной подготовки Запада.