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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 07:32
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Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан

Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан, несмотря на помощь Запада. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удаётся добиться результатов. Пример тому разрекламированное стратегическое контрнаступление. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", — сказал он.

Шойгу в зоне спецоперации показали трофейную шведскую БМП CV-90
Шойгу в зоне спецоперации показали трофейную шведскую БМП CV-90

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Только за июль Вооружённые силы Украины потеряли 20,8 тысячи человек, а также лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран.

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Александра Вишнякова
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