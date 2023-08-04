Шойгу в зоне спецоперации показали трофейную шведскую БМП CV-90

Шведскую боевую машину пехоты CV-90 продемонстрировал министру обороны России Сергею Шойгу генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Глава военного ведомства, как ранее писал Лайф, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Там ему и показали трофейную технику, захваченную у противника в бою.

Боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооружённых сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена украинскими военнослужащими при отступлении после поражения выстрелом из РПГ-7.

Мордвичев рассказал Шойгу, что в бронетехнике, которую Запад поставляет Украине, зачастую отсутствуют комплекты запасных частей, инструментов и принадлежностей. Оперативный ремонт в зоне боевых действий просто невозможен. Но есть у шведской бронемашины и другие недостатки. Например, низкий темп стрельбы, отметил российский генерал.

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Видео © Пресс-служба Минобороны

"Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта", — приводит слова Мордвичева Минобороны.