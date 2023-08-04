Шойгу в зоне спецоперации показали трофейную шведскую БМП CV-90
Шведскую боевую машину пехоты CV-90 продемонстрировал министру обороны России Сергею Шойгу генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Глава военного ведомства, как ранее писал Лайф, проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Там ему и показали трофейную технику, захваченную у противника в бою.
Боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооружённых сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена украинскими военнослужащими при отступлении после поражения выстрелом из РПГ-7.
Мордвичев рассказал Шойгу, что в бронетехнике, которую Запад поставляет Украине, зачастую отсутствуют комплекты запасных частей, инструментов и принадлежностей. Оперативный ремонт в зоне боевых действий просто невозможен. Но есть у шведской бронемашины и другие недостатки. Например, низкий темп стрельбы, отметил российский генерал.
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Видео © Пресс-служба Минобороны
"Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта", — приводит слова Мордвичева Минобороны.
Ранее Лайф писал, что с начала контрнаступления украинская армия лишилась более 400 танков и 1,3 тысячи бронемашин. Число колоссальных потерь ВСУ раскрыл президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
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