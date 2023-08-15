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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 07:38
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Шойгу: Методы управления войсками НАТО не обеспечивают превосходство на поле боя

Российская армия разрушила множество мифов о непобедимости и доминировании военной техники Запада и натовских методов ведения боёв. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", — подчеркнул он.

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Также Шойгу отметил, что предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан, несмотря на помощь Запада.

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Татьяна Миссуми
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