Командир украинского батальона спрогнозировал мрачное будущее ВСУ через пару месяцев

С наступлением зимы боевые действия для ВСУ будут значительно затруднены. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Le Temps молодой командир украинского батальона Михаил.

Он опасается, что "грязь, снег и отсутствие растительности" оставят украинцев на открытом пространстве и они не успеют прорвать оборону ВС РФ. По словам офицера, следующие несколько недель будут ожесточёнными, потому что это решающее время для ВСУ.