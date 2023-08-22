Командир украинского батальона спрогнозировал мрачное будущее ВСУ через пару месяцев
Le Temps: Украинский офицер заявил, что приход зимы усугубит положение ВСУ
С наступлением зимы боевые действия для ВСУ будут значительно затруднены. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Le Temps молодой командир украинского батальона Михаил.
Он опасается, что "грязь, снег и отсутствие растительности" оставят украинцев на открытом пространстве и они не успеют прорвать оборону ВС РФ. По словам офицера, следующие несколько недель будут ожесточёнными, потому что это решающее время для ВСУ.
А ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, какие резервы остались у киевского режима. По его словам, украинский мобилизационный ресурс совершенно не соответствует представлениям западных экспертов о количестве населения, проживающего на остатках УССР.
Telegram / Генштаб ЗСУ