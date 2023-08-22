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Регион
Опубликовано 22 августа 2023, 05:09
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Командир украинского батальона спрогнозировал мрачное будущее ВСУ через пару месяцев

Le Temps: Украинский офицер заявил, что приход зимы усугубит положение ВСУ

С наступлением зимы боевые действия для ВСУ будут значительно затруднены. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Le Temps молодой командир украинского батальона Михаил.

Он опасается, что "грязь, снег и отсутствие растительности" оставят украинцев на открытом пространстве и они не успеют прорвать оборону ВС РФ. По словам офицера, следующие несколько недель будут ожесточёнными, потому что это решающее время для ВСУ.

ВСУ пошли в наступление на самом смертоносном участке фронта и уже потеряли сотни солдат
ВСУ пошли в наступление на самом смертоносном участке фронта и уже потеряли сотни солдат

А ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, какие резервы остались у киевского режима. По его словам, украинский мобилизационный ресурс совершенно не соответствует представлениям западных экспертов о количестве населения, проживающего на остатках УССР.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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