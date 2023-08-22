Какие резервы остались у киевского режима Военный эксперт Алексей Леонков — о том, сколько на самом деле резервов у ВСУ и поможет ли Киеву всеобщая мобилизация. 21946 21946 Поможет ли Киеву всеобщая мобилизация. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Ignacio Marin

По разным данным, у Украины сейчас осталось от шести до восьми бригад, что в численном эквиваленте составляет примерно 40 тысяч подготовленных штыков. Насколько это соответствует действительности — открытый вопрос. Потому что часть резервных бригад участвовала в боевых действиях, а затем происходило определённое пополнение личного состава.

Текущие боевые действия показывают, что эти бригады упорно атакуют наши позиции, не считаясь с потерями, продолжают давить на определённых участках. Речь идёт о Работине, Урожайном на Запорожском направлении, о районах Красного Лимана и Артёмовска и под Авдеевкой. Если посмотреть на карту боевых действий, то атаки идут с участием этих бригад. Плюс те силы, которые поступают из НАТО под видом наёмников и "волонтёров". Одна только польская армия за время СВО понесла потери свыше 10 тысяч человек. Об этом пишут местные издания.

Называются потери ВСУ, равные численности батальона, то есть от 900 человек ежедневно убитыми и ранеными. Но мы не можем их проверить, потому что не учитывается фактор ударов по военной инфраструктуре ВСУ в тылу. Сколько там гибнет человек, в том числе иностранных специалистов, ещё предстоит выяснить.

Замечены такие совпадения: как только происходят серьёзные удары по военным объектам Украины, где присутствуют офицеры НАТО, спустя время появляются новости и некрологи о внезапной кончине военнослужащих альянса в результате авиационных катастроф, походов в горы или других несчастных случаев. А потом количество погибших совпадает с теми данными, которые мы получаем после ударов по центрам принятия решений.

Украинские солдаты (слева) и военнослужащие Армии США. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Украинский мобилизационный ресурс совершенно не соответствует представлениям западных экспертов о количестве населения, проживающего на остатках УССР. Die Welt предложила Киеву мобилизовать три миллиона граждан, чтобы выиграть в конфликте с Россией. Но Украину уже покинуло более 11 миллионов человек, именно среди них было много людей призывного возраста. Те, кто остался, — преимущественно женщины, пенсионеры и дети. При этом подавляющая часть жителей Украины уверена, что Россия проигрывает военный конфликт. Машина пропаганды Киева работает на полную катушку. Именно для этого снимаются ролики о том, как бурлит ночная жизнь украинской столицы, как много дорогих машин паркуется у бесчисленных ресторанов и кафе, играет живая музыка, создавая ощущение у зрителя, что мобилизация обходит стороной Киев.

Ролики направлены на общественное мнение, снижение градуса недовольства населения. Нужно понимать также, что украинские граждане этому верят. Они убеждены, что их потери меньше российских и что они перемалывают наши войска на линии фронта. Настоящее положение дел табуировано. А те, кто пытается что-то сказать, — тут же попадают на крючок СБУ. Поэтому ролики и показывают, что в Киеве всё хорошо, народ гуляет и Украина выигрывает.

Рекламный баннер в центре Киева. Видео © t.me / sashakots

Всеобщая мобилизация не решит проблему, потому что останется несколько вопросов: обучение, экипировка и вооружение. С последними двумя пунктами Киев находится всё время в состоянии просящего, который требует всё больше и больше, а вооружения и экипировки, так же как и военной техники и боеприпасов не хватает на линии боевого соприкосновения. Поэтому Зеленский и чиновники всё время обвиняют страны Запада. Реальность складывается не в пользу Украины.

После июльского саммита НАТО в Вильнюсе Европа не ставит конкретные задачи перед украинской армией, поэтому в вопросах военной помощи вывела следующую формулу: "Поставлять будут столько, сколько смогут, а не сколько пожелает Киев". Всё это свидетельствует о провале стратегии Киева и его кураторов, сил у наступающих скоро не останется, сейчас режим хунты сжигает последние обученные на Западе войска.

Какова численность резервных сил ВСУ? 0 40 тыс. человек 30 тыс. человек 10 тыс. человек Меньше двух бригад — 6–8 тыс. человек

Авторы Алексей Леонков