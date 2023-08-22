Могилизация и стратегия ВСУ: Какие резервы остались у Киевского режима Военный эксперт Алексей Леонков — о том, сколько на самом деле резервов у ВСУ и поможет ли Киеву всеобщая мобилизация. 21 августа, 22:42 Поможет ли Киеву всеобщая мобилизация. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Ignacio Marin

По разным данным, у Украины сейчас осталось от шести до восьми бригад, что в численном эквиваленте составляет примерно 40 тысяч подготовленных штыков. Насколько это соответствует действительности – открытый вопрос. Потому что часть резервных бригад участвовала в боевых действиях, а затем происходило определённое пополнение личного состава.

Текущие боевые действия показывают, что эти бригады упорно атакуют наши позиции, не считаясь с потерями, продолжают давить на определенных участках. Речь идёт о Работино, Урожайном на Запорожском направлении, в районах Красного Лимана и Артёмовска, и под Авдеевкой. Если посмотреть на карту боевых действий, то атаки идут с участием этих бригад. Плюс те силы, которые поступают из НАТО под видом наёмников и «волонтеров». Одна только польская армия за время СВО понесла потери свыше 10 тысяч человек. Об этом пишут местные издания.

Называются потери ВСУ, равные численности батальона, то есть от 900 человек – ежедневно убитыми и раненными. Но мы не можем их проверить, потому что не учитывается фактор ударов по военной инфраструктуре ВСУ в тылу. Сколько там гибнет человек, в том числе иностранных специалистов, еще предстоит выяснить.

Замечены такие случаи, как только происходят серьёзные удары по военным объектам Украины, где присутствуют офицеры НАТО, то спустя время появляются новости и некрологи о внезапной кончине военнослужащих Альянса в результате авиационных катастроф, походов в горы или других несчастных случаев. А потом количество погибших совпадает с теми данными, которые мы получаем после ударов по центрам принятия решений.

Украинские солдаты (слева) и военнослужащие армии США. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Украинский мобилизационный ресурс совершенно не соответствует представлениям западных экспертов о количестве населения проживающего на остатках УССР. Die Welt предложил Киеву мобилизовать три миллиона граждан, чтобы выиграть в конфликте с Россией. Но Украину уже покинули более 11 млн граждан, именно среди них было много людей призывного возраста. Те, кто остались — в преимуществе женщины, пенсионеры и дети. При этом, подавляющая часть жителей Украины уверены, что Россия проигрывает военный конфликт. Машина пропаганды Киева работает на полную катушку. Именно для этого снимаются ролики о том, как бурлит ночная жизнь украинской столицы, как много дорогих машин паркуются у бесчисленных ресторанов и кафе, играет живая музыка, создавая ощущение у зрителя, что мобилизация обходит стороной Киев.

Ролики направлены на общественное мнение, снижение градуса недовольства населения. Нужно понимать также, что украинские граждане этому верят. Они убеждены, что их потери меньше российских, и что они перемалывают наши войска на линии фронта. Настоящее положение дел табуировано. А те, кто пытается что-то сказать — тут же попадают на крючок СБУ. Поэтому ролики и показывают, что в Киеве все хорошо, народ гуляет и Украина выигрывает.

Рекламный баннер в центре Киева. Видео © t.me / sashakots

Всеобщая мобилизация не решит проблему, потому что останутся несколько вопросов: обучение, экипировка и вооружение. С последними двумя пунктами Киев находится все время в состоянии просящего, который требует все больше и больше, а вооружения и экипировки, также как и военной техники и боеприпасов не хватает на линии боевого соприкосновения. Поэтому Зеленский и чиновники всё время обвиняют страны Запада. Реальность складывается не в пользу Украины.

После июльского саммита НАТО в Вильнюсе Европа не ставит конкретные задачи перед украинской армией, поэтому в вопросах военной помощи вывела следующую формула: "поставлять будут столько — сколько смогут, а не сколько пожелает Киев". Всё это свидетельствует о провале стратегии Киева и его кураторов, сил у наступающих скоро не останется, сейчас режим хунты сжигает последние обученные на Западе войска.

Какова численность резервных сил ВСУ? 0 40 тыс. человек 30 тыс. человек 10 тыс. человек Меньше двух бригад — 6-8 тыс. человек

Авторы Алексей Леонков