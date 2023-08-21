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21 августа, 11:44

ВСУ пошли в наступление на самом смертоносном участке фронта и уже потеряли сотни солдат

Россия отразила атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского, уничтожив до 225 бойцов

ВС России отразили атаки ВСУ в районах Красногоровки и Невельского на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Южная", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское ДНР", сказал он.

Противник потерял до 225 человек, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями

Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями

Также в Минобороны отчитались о работе в зоне СВО российских систем ПВО. Так, в районе Старорайского ДНР был сбит украинский самолёт Су-25.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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