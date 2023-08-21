ВСУ пошли в наступление на самом смертоносном участке фронта и уже потеряли сотни солдат
Россия отразила атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского, уничтожив до 225 бойцов
ВС России отразили атаки ВСУ в районах Красногоровки и Невельского на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Южная", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское ДНР", — сказал он.
Противник потерял до 225 человек, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Также в Минобороны отчитались о работе в зоне СВО российских систем ПВО. Так, в районе Старорайского ДНР был сбит украинский самолёт Су-25.
Vk / Минобороны России