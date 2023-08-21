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Опубликовано 21 августа 2023, 11:21
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Сбит круживший над ДНР украинский штурмовик Су-25

Украинский штурмовик Су-25 сбит в ДНР средствами ПВО России

Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ

Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ

Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины сбит над Донецкой Народной Республикой силами противовоздушной обороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Старорайское ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", уточнил генерал-лейтенант.

Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта
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А ранее российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили два украинских самолёта Су-25 за сутки.

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Андрей Бражников
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