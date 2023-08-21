Сбит круживший над ДНР украинский штурмовик Су-25
Украинский штурмовик Су-25 сбит в ДНР средствами ПВО России
Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ
Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины сбит над Донецкой Народной Республикой силами противовоздушной обороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами ПВО в районе населённого пункта Старорайское ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — уточнил генерал-лейтенант.
А ранее российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили два украинских самолёта Су-25 за сутки.