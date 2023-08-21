Сбит круживший над ДНР украинский штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины сбит над Донецкой Народной Республикой силами противовоздушной обороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта

Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта

А ранее российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили два украинских самолёта Су-25 за сутки.