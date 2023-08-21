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21 августа, 11:21

Сбит круживший над ДНР украинский штурмовик Су-25

Украинский штурмовик Су-25 сбит в ДНР средствами ПВО России

<p>Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ</p>

Су-25 Воздушных сил Украины. Фото © ВСУ

Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины сбит над Донецкой Народной Республикой силами противовоздушной обороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Старорайское ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", уточнил генерал-лейтенант.

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А ранее российская система ПВО, а также истребительная авиация ВКС РФ уничтожили два украинских самолёта Су-25 за сутки.

Андрей Бражников
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