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Опубликовано 20 августа 2023, 11:36
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Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями

ВС России отразили 6 атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив 280 бойцов

Подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Весёлое, Майорск и Старомихайловка ДНР. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, были поражены шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в ходе выполнения задач специальной военной операции в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки были уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.

Войска России успешно отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Войска России успешно отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Кстати, вчера на Южно-Донецком направлении Вооружённые силы России уничтожили до 200 украинских военнослужащих. Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

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ТАСС / Река Александр

Николь Вербер
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