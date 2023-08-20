Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями

Подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Весёлое, Майорск и Старомихайловка ДНР. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, были поражены шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в ходе выполнения задач специальной военной операции в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки были уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.