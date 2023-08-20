Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта снова исчисляются сотнями
ВС России отразили 6 атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив 280 бойцов
Подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Весёлое, Майорск и Старомихайловка ДНР. За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, были поражены шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в ходе выполнения задач специальной военной операции в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки были уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.
Кстати, вчера на Южно-Донецком направлении Вооружённые силы России уничтожили до 200 украинских военнослужащих. Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
ТАСС / Река Александр