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Опубликовано 26 августа 2023, 11:40
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Более 100 военных и кучу техники потеряли ВСУ в боях с ВС РФ в Запорожье

Конашенков: ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино", — сказал он в ходе брифинга.

За это время было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также британское орудие FH-70 и гаубица Д-30.

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По итогам предыдущего дня на Запорожском направлении противник также понёс существенные потери. Украинская армия лишилась более сотни солдат, двух БМП Bradley и двух бронетранспортёров Stryker, четырёх автомобилей, трёх артиллерийских систем М777, а также двух орудий FH70.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николь Вербер
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