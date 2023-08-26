Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино", — сказал он в ходе брифинга.

За это время было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также британское орудие FH-70 и гаубица Д-30.