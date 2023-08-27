Российские военные за сутки уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили три быстроходные лодки с шестью украинскими диверсантами на борту. Результат работы бойцов за прошедшие сутки озвучил руководитель пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

"В районе населённых пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ", — заявил офицер РИА "Новости".

В результате боёв на этом участке фронта противник лишился склада боеприпасов в районе населённого пункта Дмитровка, а также гаубиц Д-30, "Мста-Б" и М777 американского производства. Огневое поражение подразделения ВС РФ нанесли по трём пунктам дислокации ВСУ, отметил Кодрян.