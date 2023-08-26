Конашенков раскрыл потери ВСУ на самом смертоносном для них направлении
МО: ВС РФ уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до 115 военных, семь боевых бронированных машин, американскую артиллерийскую систему М777, буксируемую гаубицу М119 и другую технику на Запорожском направлении. При этом ВС РФ отразили три атаки украинских войск.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ