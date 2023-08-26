Конашенков раскрыл потери ВСУ на самом смертоносном для них направлении

ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.