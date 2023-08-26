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Опубликовано 26 августа 2023, 11:45
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Конашенков раскрыл потери ВСУ на самом смертоносном для них направлении

МО: ВС РФ уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", сказал он.

Противник потерял три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до 115 военных, семь боевых бронированных машин, американскую артиллерийскую систему М777, буксируемую гаубицу М119 и другую технику на Запорожском направлении. При этом ВС РФ отразили три атаки украинских войск.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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